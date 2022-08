Twee wijngaarden houden open dag op zaterdag 3 september

GOUDRIAAN/HOOGBLOKLAND • Twee wijngaarden in de regio houden op zaterdag 3 september een open dag.

Domein Oosteind aan de Zuidzijde 85A in Goudriaan en Freek wijnen aan de Bazeldijk 67 in Hoogblokland zijn op zaterdag 3 september open tussen 10.00 en 16.00 uur. Er zijn dan rondleidingen door de wijngaarden en uitleg over het proces van wijn maken.

Deze dag kunnen op beide locaties de wijnen van diverse (nieuwe) rassen geproefd worden, zowel rood als wit. Ook is er grappa te proeven .

Bij Domein Oosteind is ook de prijswinnende rode Cabernet te proeven. Deze wijn won de zilveren medaille bij Nederlandse wijnkeuring.