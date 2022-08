Symposium ‘Enkele reis naar Pella’ in Noordeloos

NOORDELOOS • In het Noorderhuis in Noordeloos wordt op vrijdag 30 september het symposium ‘Enkele reis naar Pella’ gehouden.

De relatie tussen de Alblasserwaard en de stad Pella in Iowa in de Verenigde Staten staat hierin centraal. De reden voor dit symposium is dat het dit jaar 175 jaar geleden is dat de afgescheiden predikant H.P. Scholte met een grote groep Nederlanders naar de Verenigde Staten emigreerde en neerstreek in Pella, Iowa. In Pella wordt dit jubileum groots gevierd en ook dit symposium is een bijdrage daaraan.

In de jaren veertig van de negentiende eeuw namen H.P. Scholte en andere afgescheiden predikanten het initiatief om emigratie naar de Verenigde Staten te organiseren. Hierbij speelden economische en religieuze motieven een belangrijke rol. Op dit symposium staat de Nederlandse kant van de emigratie centraal. Hoe werd deze georganiseerd, logistiek maar ook financieel? En wie waren deze emigranten die besloten huis en kerk te verlaten voor een nieuwe persoonlijke en kerkelijke toekomst in een vreemd land? Hoe kijken we terug op dit onderdeel van de Nederlandse emigratiegeschiedenis en Scholtes rol daarin?

Veel mensen uit de Alblasserwaard

Het is opvallend dat in het gezelschap emigranten dat via Scholte bijeen werd gebracht relatief veel personen afkomstig waren uit de Alblasserwaard. Wie waren deze mensen en wat betekent vandaag de (genealogische) betrekking van de huidige inwoners van Pella met Nederland en met deze pioniers uit de negentiende eeuw?

Deelname aan het symposium is gratis, maar u dient zich wel van tevoren aan te melden via https://tukampen.nl/agenda/pella/

Op het symposium zijn diverse sprekers uitgenodigd hun zegje te doen, onder wie Valerie van Kooten, hoofd van de Historische Kring en van het Museum in Pella. Een van de sprekers is Michiel van Diggelen. Hij is historicus, schrijver en docent aan het Christelijk Lyceum te Zeist en zal het gaan hebben over het door hem geschreven, op 23 september verschijnende historische roman ‘De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella’. De roman beschrijft het ontstaan van de stad Pella en de belevenissen van H.P. Scholte daar ter plaatse.