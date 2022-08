Dompelaar sluit seizoen af met geslaagde After Summer Party

29 aug, 09:43

Algemeen 129 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Rond honderdvijftig kinderen genoten vrijdagavond 26 augustus van de drukbezochte schuimparty in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Na een eerste schoolweek weer even ontladen en het einde van de zomer vieren met leeftijdgenootjes. In de schuimarena werd er gedanst en gesprongen op vrolijke muziek. In het grote bad konden de bezoekers van de glijbaan, over een lange loopmat rennen en er lag een grote ufo in het water. Genoeg voor heel veel blijde gezichten en speelplezier.

Meer foto’s staan op www.facebook.com/vriendenvandedompelaar.