O en U start repetities en treedt op tijdens Monumentendag

29 aug, 09:35

BRANDWIJK • De repetities van gemengd koor O en U zijn weer begonnen: elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Overstap te Brandwijk.

Wie van zingen houdt, is uitgenodigd om eens binnen te lopen en de sfeer te proeven.

Op zaterdag 10 september zingt het koor om 10.30 uur tijdens de Open Monumentendag in de Hervormde Kerk te Ottoland, om 11.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Brandwijk en om 13.30 uur in de Kerk te Wijngaarden.

Dinsdag 20 december voert O en U het jaarlijks kerstconcert uit in de Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Projectleden zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Jan Kraaiveld via 0184-642142.