Dansen, drinken, eten en veel muziek bij Kasteeltuin Live in Langerak

29 aug, 08:55

LANGERAK • Heerlijk weer, veel eten en drinken en muziek; festival Kasteeltuin Live in Langerak werd zaterdag een groot succes.

De muzikale picknick bij Slot Langerak trok zo’n 350 belangstellenden en was daarmee uitverkocht. De bezoekers nestelden zich in het gras en op tafeltjes en genoten van eten en drinken en drie bands uit de regio: De Beroerdste Niet, The Meadows en Chickadee. Het kleinschalige festival werd gehouden in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.

Meer foto’s: https://www.mikipo.nl/kasteeltuin-live-2022?fbclid=IwAR101j5TKxiWrHWX37P3labAM30B2qNdbVNNYoYr8NdfdT-vKsEB4rtjJTM