Thomassjop in Streefkerk feestelijk geopend

29 aug, 08:45

Algemeen 92 keer gelezen

STREEFKERK • De Thomassjop in Streefkerk is donderdag 25 augustus officieel geopend door burgemeester Segers en de bewoners van het Thomashuis in het dorp.

Het was een mooi feest met veel belangstelling. Met een hapje en een drankje, rondleidingen en leuke gesprekjes was het een geslaagde middag.