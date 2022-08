Voorverkoop 108e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar

HOORNAAR • Voor de 108e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 17 september zal een voorverkoop worden gehouden. In de voorverkoop wordt 2,50 euro korting gegeven op een toegangskaart.

De voorverkoop vindt plaats op:

• Maandag 12 september van 19:00-20:00 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar en in De Til in Giessenburg.

• Dinsdag 13 september van 19:00-20:00 uur in café Het Zwarte Paard in Noordeloos.

In de voorverkoop kosten toegangskaarten 10 euro, op de dag zelf 12,50 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben vrij entree. Parkeren op het Fokveedagterrein is gratis.

Voor meer informatie: www.fokveedag.nl.