‘Molenlanden volgt richtlijnen voor beveiliging Oekraïense vluchtelingen’

26 aug, 09:41

Algemeen 152 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden doet er alles aan om de veiligheid van de Oekraïense vluchtelingen die binnenkort naar Gelkenes in Groot-Ammers komen, te garanderen. De gemeente volgt daarbij de landelijke richtlijnen.

Dat meldt de gemeente Molenlanden naar aanleiding van vragen die hierover gesteld zijn door de fractie van Doe Mee Molenlanden. De landelijke richtlijnen hebben onder meer betrekking op de minimale woonruimte en faciliteiten en voorzieningen om een goede kwaliteit van bed, bad en brood te kunnen borgen. Onderdeel hiervan is ook dat een schouw plaatsvindt door de brandweer.

Het is de bedoeling dat de vluchtelingen tot in elk geval begin maart 2023 naar een deel van het leegstaande kantoorpand aan de Wilgenweg 8 in Groot-Ammers zullen komen. Tot 4 maart 2023 mogen Oekraïners op dit moment rechtmatig in Nederland verblijven volgens de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Op dit moment is niet bekend of en hoe lang deze regeling verlengd wordt.

“Wel houden we rekening met het feit dat de opvang langer dan deze periode benodigd is”, stelt de gemeente Molenlanden. “Vandaar dat we bij het openen van deze locatie uitgaan van een periode van een jaar. Dat is ook de duur van de huurovereenkomst.” Ook veel andere locaties in de regio Zuid-Holland Zuid gaan tot nu toe ook uit van een periode tot minimaal 1 mei 2023.

Voor de periode daarna geldt dat Molenlanden samen met regiogemeenten in scenario’s nadenken over het vraagstuk van huisvesting van verschillende doelgroepen op de langere termijn. Het is afhankelijk van de situatie in Oekraïne en de genoemde regionale verkenning of er voor de langere termijn specifiek aan de opvanglocatie aan de Wilgenweg behoefte is.

De gemeente Molenlanden wil voor de nieuwe opvanglocatie aan de Wilgenweg en de andere locaties op Gelkenes waar nu al Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, een

veiligheidsoverleg organiseren. Specifiek voor de locatie Wilgenweg zal een deel van de beschikbare buitenruimte achter het gebouw worden ingericht als buitenspeellocatie voor de kinderen, inclusief afscheiding.