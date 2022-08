Bedrijfsloodsen en kantoor maken in Hoornaar plaats voor 14 woningen

26 aug, 09:26

Algemeen

HOORNAAR • De gemeente Molenlanden verleent toestemming aan het afbreken van bedrijfsloodsen en verbouwen van een voormalig kantoor aan de Lage Giessen 7. In plaats daarvan komen er op het perceel in totaal 14 woningen en appartementen.

De Lage Giessen 7a is gelegen aan de rand van het dorp Hoornaar. Het perceel heeft een bedrijfsbestemming en de bedrijfsloodsen worden verhuurd. In het voormalig kantoor en de woning Lage Giessen 7 zijn arbeidsmigranten gehuisvest.

In 2018 is naar aanleiding van gesprekken met de gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel, bij de initiatiefnemer het idee voor herontwikkeling ontstaan. Aan weerszijden van en tegenover het perceel bevinden zich al woningen. De initiatiefnemer ziet in de herontwikkeling naar woningbouw een meer toekomstbestendige en passende functie voor het perceel.

Er is nu een plan ontwikkeld dat aansluit om de lokale behoefte aan woningen. Het gaat om de realisatie van één vrijstaande koopwoning (nieuwbouw) gesitueerd aan de Lage Giessen, tien levensloopbestendige koopappartementen (nieuwbouw) achterop het perceel, gesitueerd aan het water, en drie (starters)appartementen bestemd voor verhuur, achter de woning Lage Giessen 7, in het voormalig kantoor.