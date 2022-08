Gemeenten verwachten resultaten moestuinonderzoek PFAS op 5 september

26 aug, 09:07

REGIO • De resultaten van het moestuinonderzoek zijn naar verwachting op maandag 5 september bekend. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht startten vorig jaar met een onderzoek in verschillende moestuinen rondom Chemours.

Ze onderzoeken de hoeveelheid PFAS, waaronder PFOA en GenX in groente en fruit. Met dit onderzoek komt er een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Het RIVM publiceert binnenkort het rapport hierover.

Op maandag 5 september delen de gemeenten de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten kan iedereen straks lezen op de websites van de gemeenten en op www.ozhz.nl.

Op donderdag 8 september is er een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer verteld over het onderzoek, de resultaten en kan men vragen stellen over het eten van groenten en fruit uit de (moes)tuin. De bijeenkomst is in het Griendencollege aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 109 in Sliedrecht. Aanvang is om 19.30 (inloop vanaf 19.00). Aanmelden is niet nodig.