Mensen met dementie en mantelzorgers op pad met Jan Plezier

27 aug, 08:46

Algemeen 213 keer gelezen

GIESSENBURG/HOORNAAR • In het kader van Wereld Alzheimerdag WAD organiseert het Alzheimer Trefpunt Molenlanden op woensdag 21 september een tocht met twee Jan Plezieren van Giessenburg naar Hoornaar en weer terug.

De tocht wordt georganiseerd met Stal Vonk in Giessenburg en is bedoeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Begonnen wordt om 10.30 uur bij de thuisbasis van de paarden aan de Binnendamseweg 18 in Giessenburg. Na de thee/koffie wordt gereden naar De Zes Molens in Hoornaar, waar een lunch wordt geserveerd.

Na de lunch wordt teruggereden naar Giessenburg, waar de deelnemers ter afsluiting om 15.30 uur worden ontvangen met koffie/thee.

Voorwaarde is wel, dat de deelnemers zelfstandig in de Jan Plezieren moeten kunnen stappen. De prijs bedraagt 20 euro per persoon, inclusief alle kosten die die dag worden gemaakt. Te voldoen bij aanvang van de tocht.

Opgave is mogelijk tot woensdag 14 september bij Arie Slob, voorzitter van het Trefpunt, via mrarieslob@hetnet.nl of 06-51173181.