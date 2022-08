Teun van de Graaf regelt twee kamelen als bruidsschat voor Ilse de Vries uit Bleskensgraaf

26 aug, 08:29

Algemeen 1.368 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Om er absoluut zeker van te zijn dat hij zijn bruid, Ilse de Vries, de zijne mocht noemen, regelde Teun van de Graaf uit Bleskensgraaf aan de vooravond van de bruiloft een bijzondere bruidsschat voor zijn schoonvader: twee kamelen.

Donderdagavond stond hij met de dieren onverwacht voor de deur van zijn schoonfamilie in de Boterbloemstraat in Bleskensgraaf. Een ooit gedane opmerking van zijn schoonvader dat zijn dochter in ieder geval een bruidsschat van twee kamelen waard was, leverde deze ludieke actie op, die de nodige aandacht van de hele buurt trok. Vrijdag 26 augustus is de bruiloft van Teun en Ilse.