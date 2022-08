Voortaan hulp in bieb bij digitale overheidszaken

25 aug, 14:39

MOLENLANDEN • Drie bibliotheken in Molenlanden openen binnenkort een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Bezoekers kunnen hier hulp krijgen bij onder andere het aanvragen van een DigiD of energietoeslag.

Het gaat om de bibliotheken in Bleskensgraaf, Giessenburg en Nieuw-Lekkerland. De opening in Bleskensgraaf is op woensdagmiddag 7 september, die in Nieuw-Lekkerland op donderdag 8 september en die in Giessenburg op dinsdag 13 september.

Hulp vrijwilligers

De overheid vraagt mensen steeds vaker om zaken online te regelen. Een ID, paspoort of rijbewijs bijvoorbeeld. Of het betalen van een boete en het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. In een IDO staan vrijwilligers van AanZet klaar om daarbij te helpen.

Escapespel

Ter gelegenheid van de opening van de informatiepunten kunnen bezoekers op onderstaande data het escapespel ‘De Escape Koffer’ spelen. Deelnemers ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Lukt het dan nog om de code te kraken? De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer leden

De vrijwilligers van bovengenoemde vestigingen van de Bibliotheek AanZet zijn blij met de laatste ontwikkelingen. Margot Timmerman, vrijwilliger bij de bieb in Giessenburg: “Het is heel erg druk de laatste tijd, doordat we vorig jaar servicepunt zijn geworden. We hebben meer leden en meer uitleningen.”

Taalpunt

Ria van Wijngaarden van de Dorpskamer, waar de bibliotheek in Giessenburg is gevestigd: “Vanuit AanZet worden we niet alleen informatiepunt, maar ook Taalpunt. Mensen kunnen in de bibliotheek informatie krijgen over cursussen op het gebied van taal. Die cursussen zijn bedoeld voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven. Het is wel moeilijk om de Nederlandse laaggeletterde te bereiken. Mensen schamen zich vaak.”

Puzzeltheek

Vanaf zaterdag 3 september is de bibliotheek in Giessenburg ook op zaterdag open, van 10.00 tot 12.00 uur. Er is die dag een feestelijke opening ter gelegenheid van de uitbreiding van de openingsuren. Bij de bibliotheek in de Dorpskamer is ook een puzzeltheek waar bezoekers puzzels kunnen lenen. Van Wijngaarden: “Die loopt als een tierelier.”

De tijden en locaties van de openingen van de IDO’s zijn als volgt:

• woensdag 7 september van 14.00 tot 16.00 uur, Bleskensgraaf (Burgemeester Dekkingstraaf 1)

• donderdag 8 september van 14.00 tot 17.00 uur, Nieuw-Lekkerland (Raadhuisplein 1)

• dinsdag 13 september van 14.30 tot 16.00 uur, Giessenburg (Breestraat 2)

Er is een Taalvrijwilliger aanwezig die kan vertellen hoe het is om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven.