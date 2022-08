Gratis proefles van de EC-Bijbelcursus in Giessenburg

25 aug, 13:05

GIESSENBURG • Op 14 september begint in Giessenburg het nieuwe seizoen van de EC-Bijbelcursus van het Evangelisch College. De EC-Bijbelcursus is er voor iedereen die wil groeien in geloof en meer wil begrijpen van de grote lijn en de samenhang van de Bijbel. Ter kennismaking zijn de lessen in september gratis te volgen.

In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, thema’s, context en de hoofdgedachten van elk Bijbelboek. De cursisten worden op deze manier betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het dagelijks leven. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Per les wordt doorgaans één Bijbelboek behandeld.

Het Evangelisch College zet zich in voor Bijbelonderwijs in Nederland en biedt de interkerkelijke EC-Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland. Jaarlijks volgen zo’n 1000 christenen deze cursus.

Ook in Giessenburg wordt de EC-Bijbelcursus aangeboden. De lessen vinden plaats op de tweede en vierde woensdag van de maand, van 19:30 uur tot 22:00 uur, op de volgende locatie: De Rank, Dorpsstraat 55. De lessen worden verzorgd door de docenten Daniel Smink (Oude Testament) en Steven Verhorst (Nieuwe Testament).

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in september gratis en vrijblijvend een proefles bij te wonen. Van te voren aanmelden via de website wordt gewaardeerd.

Meer lezen over de cursus en aanmelden voor een proefles kan op de website van het Evangelisch College: www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus.