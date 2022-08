Parenting Children Course bij Hart voor de Waard

REGIO • Op woensdag 14 september start de Parenting Children Course. Deze cursus is voor ouders met kinderen van 0 tot 10 jaar en wordt georganiseerd door Hart voor de Waard.

In vijf bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: grenzen stellen, liefde uiten, functie van het gezin en groei naar zelfstandigheid. De cursusleiders zullen tips delen en stof tot nadenken geven. Daarnaast is er ruimte om met andere ouders in gesprek te gaan. Aanmelden kan via www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse.

De cursus wordt om de week gegeven van woensdag 14 september tot en met 16 november. Het kost 25 euro om deel te nemen, inwoners van Molenlanden betalen 20 euro. Voor meer informatie: Marieke Bor (06-33834727 of trainingen@hartvoordewaard.nl).