Molenmarkt vindt op 10 september plaats in het molengebied

KINDERDIJK • Dit jaar organiseren vrijwilligers van speeltuin ‘t Balkengat uit Kinderdijk weer een grote Molenmarkt. De markt is een traditie, die is ontstaan in combinatie met de verlichtingsweek van de molens in Kinderdijk. Anders dan andere jaren is de traditionele Molenmarkt in het Werelderfgoed en vindt hij op zaterdag 10 september plaats.

Zaterdagochtend kan men vanaf 10.00 uur komen genieten van gezellige kramen, heerlijke oliebollen en andere lekkernijen. Dat allemaal tegen de historische achtergrond van de Kinderdijkse molens. Voor de kinderen is er een schminktent en creatieve workshops. Speciaal dit jaar staat er een techniek stand op de molenmarkt. Jongeren kunnen kennismaken met 3D printen, een eigen petflesraket maken of aan de slag met robots. Daarnaast is een modelbouwvereniging uitgenodigd voor een demonstratie met hun boten op het water. Apollo zorgt voor een muzikale omlijsting.

“We zijn als organisatoren trots op alle vrijwilligers en partijen, die deze editie van de Molenmarkt 2022 mogelijk maken”, aldus Jaap de Ron van ‘t Balkengat. “Het is ook een mooie combinatie van het jubileumjaar van de verlichtingsweek en een bruisende Molenmarkt. Met de opbrengsten van die dag kunnen we speeltuin ‘t Balkengat blijven beheren en onderhoud.”