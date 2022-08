Werelderfgoed Kinderdijk pakt groot uit tijdens 50e Verlichtingsweek

25 aug, 11:09

KINDERDIJK • Over ruim een week start de 50e editie van de Verlichtingsweek in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Van vrijdag 2 tot en met zaterdag 10 september 2022 staan de Kinderdijkse molens elke avond in de spotlights (met uitzondering van zondag 4 september).

Op een mistige en windstille zaterdagavond in oktober 1973 werden de molens in Kinderdijk voor het eerst verlicht. Wat begon met het verlichten van een paar molens, is in de loop der jaren uitgegroeid naar de Verlichtingsweek zoals die nu gehouden wordt. Met de vijftigste editie wordt er extra groots uitgepakt.

Aan boord van de rondvaartboot kan men wegdromen in een Hollands sprookjeslandschap. Tijdens deze speciale editie varen de rondvaartboten elke avond langs de verlichte molens. Ook het Kinderdijk-café en de Giftshop zijn deze avonden geopend voor wat lekkers en een leuke souvenir.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september vinden de Deltaconcerten plaats in Kinderdijk. Het wordt een bijzondere muzikale beleving in de natuur met in de avonduren de verlichte molens op de achtergrond.

Op maandag 5 en dinsdag 6 september staat er ’s avonds een fotografiecursus gepland. Tijdens deze cursus neemt een professionele fotograaf de cursisten mee naar één van de molenerven.

Op woensdag 7 september schenkt de lokale bierbrouwerij De Kinderdijkse Kater een nieuw biertje op het terras van het Kinderdijk-café. Kom deze avond het biertje proeven dat zij speciaal gebrouwen hebben voor de vijftigste editie van de Verlichtingsweek.

Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 september steelt de Blokkerse Wip de show. Niet alleen wordt de molen op deze avonden in een andere kleur verlicht, ook zetten we de super smoker aan. Bovendien kun je naast de molen luisteren naar de verhalen van de molenaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Als afsluiter vindt op zaterdag 10 september van 10.00 tot 17.00 uur de Molenmarkt plaats in het Werelderfgoed. Op de markt staan diverse kramen met lokale en uiteenlopende producten.

Tickets

Tickets voor de rondvaartboot en de fotografieworkshop zijn dit jaar voor het eerst online te bestellen via www.kinderdijk.nl/verlichtingsweek. Het concert op vrijdagavond 2 september is enkel voor genodigden, maar tickets voor het middag- en/of avondprogramma van zaterdag 3 september zijn te koop op www.deltaconcerten.nl.

Parkeren

In de avonduren rijden de shuttlebusjes tussen Alblasserdam en Kinderdijk niet, parkeren is daarom vanaf 17.00 uur mogelijk op het parkeerterrein van Royal IHC. Voor mindervaliden is er een (betaalde) parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum in Kinderdijk.

Uiteraard is het ook mogelijk om met de fiets naar de Verlichtingsweek te komen, fietsen kunnen op de daarvoor aangewezen plekken geplaatst worden.