Geheugentraining voor ouderen in Nieuw-Lekkerland

25 aug, 11:01

Algemeen 42 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De Smit’s Stichting verzorgt in de even weken een geheugentraining voor ouderen.

Deze training wordt gegeven door vrijwilligers van de Smit’s stichting die kunnen bogen op jarenlange ervaring. Doel is om het geheugen van ouderen op peil te houden.

Dat wordt gedaan met oefeningen, spelletjes en technieken waarmee de vergeetachtigheid vermindert. Herhaling is effectief, vandaar dat er om de week een bijeenkomst is. Door verhuizing en overlijden is er ruimte vrij gekomen in de groep.

De training wordt gegeven van 10.00 tot 11.00 uur in ’t Waellant, Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland. De kosten bedragen 1 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan bij de L. & N. Smit’s Stichting op telefoonnummer 0184-689360 of per email naar: info@smitsstichting.nl.