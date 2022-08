• Wilma runt een bloemenzaak, maar in haar vrije tijd is ze graag op de boerderij.

Arkelse Achterdijk 15 opent de deuren op Monumenten Dag

25 aug, 20:00

ARKEL • Wilma en Hans van den Heuvel uit Arkel zijn hun eigen openluchtmuseum begonnen. Voor één dag: Open Monumenten Dag op zaterdag 10 september.

De monumentale boerderij met groene luiken aan de Achterdijk is op 10 september het centrum van allerlei activiteiten. In de grote woonkeuken vertelt Wilma over hun motivatie: “We hopen dat de jeugd geïnteresseerd raakt in oude dingen, zodat het blijft bestaan. In een museum moet je een hoop entree betalen, hier kun je gratis een kijkje nemen.”

Broodoven

In de boerderij uit 1851 zijn veel authentieke elementen bewaard gebleven. De oude brandmuur, de enorme schouw in de woonkamer, met de oorspronkelijke tegels en de broodoven ernaast zijn er bijvoorbeeld nog. Wilma kan er enthousiast over vertellen. Bij de zijdeur staan klompen tegen de muur, er is een rek met melkbussen en voor het pand staat een antiek rijtuig. Het verleden is nergens ver weg.

Oude brandweerauto

Om een bezoek op Open Monumenten Dag nog aantrekkelijker te maken, hebben Hans en Wilma van alles geregeld. “Er rijdt een oude brandweerauto vanaf de Peperhof in het dorp hierheen. Dat is ook leuk voor de jeugd en is ook gratis. Omdat er weinig parkeergelegenheid is hopen we dat de bezoekers zoveel mogelijk met de fiets komen of de auto bij de Peperhof parkeren en met de brandweerauto meerijden.”

Oude ambachten

In de tuin zijn er op Open Monumenten Dag demonstraties van oude ambachten, zoals een klompenmaker, stoelmatter, botanisch tekenaar en pottenbakker. “Sommige ambachten mogen bezoekers zelf uitproberen, zoals wol spinnen. Verder zijn er oude landbouwvoertuigen en zet rietdekker John Hol oud gereedschap van zijn vader neer. Ook is er een proeverij van biologische boerenkaas en van eigen gemaakte jam.”

Veel aanloop

Uit de omgeving krijgt Wilma al veel leuke reacties. “Een zoon van het laatste boerengezin vertelde ons dat er vroeger veel aanloop was en dat iedereen elkaar hielp, tijdens de hooibouw, bij het schoonpoetsen van de stallen. Daarna aten er vaak mensen mee en de koffie stond altijd klaar, zei die zoon. Mensen waren zelfvoorzienend, dus er was altijd wat te eten. Mensen vinden het leuk om hier straks nog eens een kijkje te kunnen nemen.”

Kriebelen

Wilma en haar man wonen nu ongeveer zeven jaar in hun boerderij. “Ik zag destijds op Facebook dat het huis te koop stond en zei tegen mijn man: dat is wel wat voor ons. Hij wilde in eerste instantie niet, we hadden al twee huizen verbouwd. Hij zei: ‘Maak maar een afspraak, dan zijn we overal vanaf’. Maar toen we hier binnenkwamen…” Wilma’s ogen lichten op. “We zagen dat het binnen helemaal opgeknapt was. We waren helemaal niet van plan om te verhuizen, maar het begon te kriebelen. Dit huis willen we hebben, dachten we.”

Kozijnen

Het huis was instapklaar, zegt Wilma. “Buiten moest er wel veel gebeuren. De tuin was een gribus, maar mijn man werkt in de groenvoorziening. Als je iets leuk vindt, zie je het niet echt als werk. Er zit anderhalve hectare grond bij, dus je bent altijd bezit. Ook aan de kozijnen moesten we veel doen. Hele stukken waren rot en ik moest dikke lagen olieverf afkrabben. Ik ben er twee jaar mee bezig geweest. De stallen moesten we opknappen. Maar we wisten waar we aan begonnen.”

De boerderij had geen luiken meer, die hebben Hans en Wilma teruggebracht. “Bij hitte en kou is het heerlijk als je die kunt sluiten.” Voor de boerderij scharrelen kippen, aan de achterkant grazen paarden en blaffen een paar honden. Ook zonder koeien is het levendig genoeg.

Rust

Hans en Wilma genieten van hun plek. “Het meest geniet ik van de rust. Je hoort weinig verkeer. We horen hier de geluiden van de natuur.”

Meer monumenten

De boerderij van Hans en Wilma is open van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn in Molenlanden meer monumenten te bezichtigen op 10 september. Bij sommige monumenten is aanmelden verplicht. Voor meer informatie en zo nodig aanmelden: www.hcmolenlanden.nl. Voor een overzicht van alle monumenten: www.openmonumentendag.nl