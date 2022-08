ingezonden mededeling

Een uitzendbureau starten: wat moet je weten?

24 aug, 09:49

Algemeen 42 keer gelezen

Werk je al even in de uitzendbranche en denk je dat je dit ook als ondernemer kunt doen? Dan is het duidelijk het moment om de stap te zetten! Met een uitzendbureau kun je mooi je boterham verdienen en het is natuurlijk fijn om je eigen baas te zijn. Natuurlijk zijn er wel enkele dingen waar je op moet letten, die nu al voor je geregeld zijn als je bij een organisatie werkt.

In dit artikel geven we je tips over waar je op moet letten als je een uitzendbureau wilt starten.

Tip 1: Kies een branche

De meeste uitzendbureaus focussen zich op een niche, omdat je zo enkel kennis moet hebben van één sector en ook sneller naamsbekendheid/een netwerk kunt uitbouwen. Als je al ervaring hebt bij een uitzendbureau, weet je vast wat jij interessant vindt en waar je goed in bent. Misschien ligt jouw sterkte wel bij het werven en plaatsen van horecapersoneel of zorgpersoneel. Het kan ook handig zijn om te kijken naar de trends in de markt. Zo wordt er veel geld verdiend door uitzendbureaus die zich focussen op IT-plaatsingen, maar de concurrentie is ook hevig in deze branche. Wie weet is er een andere sector die ook ‘booming’ is en waar er nog minder uitzendbureaus op focussen, waarbij jij kunt knallen? Doe in ieder geval je onderzoek voor je je bedrijf start!

Tip 2: Vergeet alle praktische zaken niet

Als je in loondienst gaat, zijn de praktische zaken bijna altijd voor je geregeld. Nu is dit niet het geval. Je moet je uiteraard inschrijven bij het Handelsregister van de KvK en hiervoor een ondernemingsplan geschreven hebben.

Ook is het belangrijk om een duidelijke, herkenbare bedrijfsnaam te kiezen, liefst eentje waar je doelgroep in voorkomt. Check ook meteen of de domeinnaam die bij je bedrijfsnaam hoort vrij is; in deze moderne wereld is het absoluut nodig om vindbaar te zijn in Google.

Daarnaast moet je ook een examen afleggen bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) als je een uitzendbureau wilt starten. Hierin worden allerlei dingen getoetst, zoals de wet-en regelgeving in de sector, je kennis over de branche, arbeidsvoorwaarden en arbeidscommunicatie. Als laatste is het ook de moeite waard om te bedenken of je thuis zult starten of hiervoor een ruimte huurt.

Tip 3: Kies de handigste uitzendsoftware

Eens al de praktische zaken geregeld zijn, kun je in principe starten. Natuurlijk heb je hiervoor wel uitzendsoftware nodig. Als je al ervaring hebt in de sector, dan is de kans groot dat je met een of meerdere programma’s hebt gewerkt. Er zijn verschillende programma’s op de markt, elk met net iets andere functionaliteiten. Kies het programma dat het beste bij jouw wensen en groeipaden past - je wilt immers niet elke paar jaar van programma moeten wisselen!

Bij veel programma’s kan je ook de uitzendbureau backoffice uitbesteden , zodat jij je kunt focussen op datgene waar je écht goed in bent. Zo kun je bijvoorbeeld alles qua verloning en contractbeheer uitbesteden. Handig, toch?

Veel succes bij het starten van je uitzendbureau!