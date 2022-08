Feestelijke opening van het nieuwe schooljaar op OBS De Ammers

25 aug, 08:46

Algemeen 120 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Maandagochtend hebben de leerlingen en de leerkrachten van OBS De Ammers het nieuwe schooljaar feestelijk met elkaar geopend door te proosten met limonade in een champagneglaasje.

Daarnaast werd het schoolgebouw geopend door een lint door te knippen. Dat werd door de oudste en de jongste leerling gedaan.

Het schoolgebouw werd feestelijk geopend, omdat de hal in de zomervakantie helemaal veranderd is en een nog fijnere werkplek voor de leerlingen geworden is.