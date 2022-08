ingezonden mededeling

Leuke AI-toepassingen die vandaag al op het internet te vinden zijn

23 aug, 11:14

Algemeen 67 keer gelezen

AI of kunstmatige intelligentie is minder veraf dan we soms denken. Corona heeft de hele digitalisering ook enkel maar aangewakkerd. Er zijn steeds meer toepassingen van kunstmatige intelligentie te vinden, ook op het internet.

Wij gingen op zoek naar de leukste AI-toepassingen op het internet en voorzien ze van een woordje uitleg.

Voorwerpen in verschillende talen benoemen met Thing Translator

Google Lens is intussen al bij veel mensen ingeburgerd. Het is een handige tool om te weten wat de naam is van een voorwerp. Als je dit meteen ook in een andere taal wil weten, is de Thing Translator eigenlijk handiger. Thing Translator kan namelijk voorwerpen in tien verschillende talen benoemen. De toepassingen zijn hierdoor ruimer, want in je eigen moedertaal kan je de dingen wellicht al benoemen. Het aantal ondersteunde talen is vooralsnog beperkt, maar Nederlands zit er in ieder geval bij.

Automatisch beleggen met BitAlpha AI en BOTS

Ook voor investeerders liggen er heel wat mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Door middel van kunstmatige intelligentie is het namelijk mogelijk om slimmer te beleggen en om mooie winstcijfers voor te leggen. Met name in de cryptomarkt zijn er wel een aantal websites die dit mogelijk maken. Een bekend voorbeeld daarvan is bitalpha ai. Dit platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de risico’s te beperken tijdens het beleggen in crypto-CFD’s. Een ander voorbeeld is de BOTS-app van de Haarlemse fintech RevenYou. Ook hier wordt het beleggen overgelaten aan robots die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Momenteel beperkt de app zich nog tot cryptomunten, maar in de toekomst wil men dit ook mogelijk maken voor onder meer aandelen en grondstoffen.

Zeg neen tegen een writers’s block dankzij Rytr

Writer’s block kan voor iedereen een nachtmerrie zijn, vooral voor auteurs. Gelukkig zijn er veel tools beschikbaar om te helpen in deze tijd van nood. Rytr is zo’n app die AI gebruikt om automatisch inhoud te genereren op basis van een aantal trefwoorden. Dit is perfect voor elke schrijver die worstelt met zijn creativiteit.

Het beste bewijs dat het werkt? De voorgaande alinea. Deze alinea is namelijk voor 100% geschreven door de robot. Toegegeven: soms loopt het een beetje stroef en kunnen zinnen wat beter worden geformuleerd, maar het levert over het algemeen wel een flinke tijdsbesparing op. En met die tijd kan je nuttigere dingen doen. “Zoals het verbeteren van de website van uw bedrijf of de public relations-campagne”, vult Rytr aan.

Tekeningen laten raden door AutoDraw

Over het nut van deze laatste AI-tool valt te twisten, maar leuk is het in ieder geval wel. Bij deze AI-website kan je zelf een tekening maken, waarna de website raadt wat jij aan het tekenen bent. Dat doet AutoDraw nog voor je klaar bent met je tekening. Heeft de website het bij het rechte eind? Dan krijg je een beter voorstel te zien. Hierdoor kan jij je tekenskills verbeteren. Het is eigenlijk een beetje Pictionary spelen tegen een intelligente computer, maar dan wel met extra tekentips erbovenop!