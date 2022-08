Kerk in Langerak opent deuren voor maandelijkse activiteiten

LANGERAK • Op vrijdag 26 augustus organiseert Open Kerk vanaf 14.00 uur voor de vijfde keer een gezellige middag voor jong en oud in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 te Langerak.

Tijdens deze middag wordt onder andere een leuke workshop foto’s maken gegeven. In deze workshop krijgt men tips hoe de leukste foto’s gemaakt kunnen worden met telefoon en/of camera.

Iedereen is deze middag welkom in de Koningskerk voor een praatje met een lekkere bak koffie of thee, een gezelschapspelletje of een leuke creatieve activiteit voor jong en oud.

De middag start om 14.00 uur en zal afgesloten worden met een gezamenlijke maaltijd om 17.30 uur. Belangstellenden kunnen gezellig binnenlopen en zich vrij voelen om kosteloos aan te sluiten bij de activiteiten van Open Kerk. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van Gereformeerde Kerk Langerak samen met buurtbewoners uit Langerak en Nieuwpoort.

Voor tips of vragen kan gemaild worden met openkerk@gklangerak.nl.

Naast de maandelijkse activiteiten in de Koningskerk is het gebouw ook meerdere keren per week geopend voor koffie of thee met een praatje en is een mogelijkheid tot gebed. Daarnaast kan men gratis boeken lenen in de buurtbieb en is er een planten ruilhoek.

Recent zijn de inlooptijden veranderd. De inloopmomenten zijn nu op maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagavond. De ochtenden zijn van 10.30 tot 12.00 uur en de avonden van 19.30 tot 21.00 uur. Daarnaast organiseert men vanaf september iedere laatste zondag van de maand een gezellige koffieochtend van 11.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie over Open Kerk is te vinden op https://gklangerak.nl/welkom/op-adem-komen-de-kerk-open.