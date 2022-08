Week van Lezen en Schrijven in Molenlanden

24 aug, 08:48

MOLENLANDEN • Op de internationale dag van de Alfabetisering, donderdag 8 september, start de Week van Lezen en Schrijven. De bibliotheek in Molenlanden vraagt tijdens deze week, die van 8 tot en met 14 september gehouden wordt, extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Lezen, schrijven en/of rekenen is voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Deze mensen ondervinden serieuze problemen in hun dagelijks leven. Het lezen van een bijsluiter of recept, het invullen van een formulier of een aanvraag doen bij een (overheids)instantie; allemaal dingen die moeite kosten. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om jongeren die bijvoorbeeld met een taalachterstand van school gaan. Deze groep wordt steeds groter. Het doel van de Week van Lezen en Schrijven is om de maatschappij bewust te maken van dit probleem.

Marlous Beijer, coördinator basisvaardigheden: “Steeds meer regelzaken met de overheid doe je online. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor senioren die niet gewend zijn met een computer te werken of voor mensen die moeite hebben met het lezen van ambtelijke taal. De bieb helpt je hiermee op het Informatiepunt: praktisch, gratis en laagdrempelig. Je hebt geen afspraak nodig, maar kunt gewoon binnen lopen en je vraag stellen aan de medewerker.”

De Week van Lezen en Schrijven is de feestelijke aftrap van het nieuwe cursusseizoen voor taalvrijwilligers en deelnemers. Ook staan er de hele week speciale activiteiten rondom lezen, schrijven en rekenen op het programma. Het programma in de bibliotheken in Molenlanden start op dinsdag 6 september met de Escape Koffer die gespeeld kan worden bij het Taalpunt, van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Groot-Ammers.

Op woensdag 7 september is het informatiepunt open en is de escapekoffer van 14.00 tot 16.0 0uur in de bibliotheek van Bleskensgraaf.

Op donderdag 8 september vinden deze activiteiten van 14.00 tot 17.00 uur plaats in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland. Daar is op dat moment ook een Leesfeest voor kinderen vanaf zes jaar. Dat leesfeest is ook op vrijdag 9 september van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek van Noordeloos.

Op maandag 12 september is de Week van Lezen en Schrijven in het Taalcafé, van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland.

Op dinsdag 13 september zijn het informatiepunt en de escapekoffer vervolgens van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek van Giessenburg. Ook op dinsdag 13 september, maar dan van 12.45 tot 14.00 uur is de Week van Lezen en Schrijven in het Taalcafé in de bibliotheek van Groot-Ammers.

Op donderdag 15 september ten slotte is er van 13.30 tot 15.30 uur een schrijfworkshop Creatief Schrijven in de bibliotheek van Arkel.