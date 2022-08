Grote lasershow voor heel het dorp bij Poldercross Bleskensgraaf

27 aug, 08:34

Algemeen 446 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Oranjevereniging Oranje Boven biedt heel het dorp vrijdag 2 september een spectaculaire lasershow aan. Dit vindt plaats op het terrein van Poldercross Bleskensgraaf, dat 2 en 3 september op de planning staat.

Het is een cadeau van de oranjevereniging dat al even op de plank ligt, licht bestuurslid Danny van Vuuren toe. “Het stond op de planning om deze lasershow tijdens de verlichtingsweek in 2020 uit te voeren. Maar we werden ingehaald door de coronamaatregelen en het kon daarom toen niet doorgaan. Met het bedrijf DTL Laser Techniek hebben we afgesproken dat het op een later moment alsnog plaats zou vinden. We hebben besloten om het te combineren met Poldercross Bleskensgraaf.”

Op vrijdag 2 september kunnen degenen die eerder al aangeschoven waren voor het evenement aan de Melkweg én andere belangstellenden vanaf 21.30 uur van de spectaculaire show genieten.

Gratis: vanaf 20.30 uur, als de races zijn afgelopen, wordt er geen entree meer geheven. “Op de tribunes die er staan heb je prachtig zicht. We wisselen de show af met oude beelden van de legendarische bromfietscross langs de Zeemansweg tijdens Koninginnedag Bleskensgraaf. De foto’s zijn te zien op een groot doek. Het wordt echt een spectaculair gebeuren voor heel het dorp.”

Inschrijvingen

Poldercross Bleskensgraaf staat voor vrijdag 2 en zaterdag 3 september op de agenda. Op vrijdag is het vanaf 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur. “De belangstelling is weer groot. Het aantal inschrijvingen is hoger dan tijdens de vorige editie in 2019”, vertelt Danny. “En we merken dat het echt leeft, dat veel mensen ernaar toe willen komen.”

Die hoeven niet van tevoren kaartjes te kopen. Bij de entree kunnen toegangsbewijzen à 5 euro aangeschaft worden. Het publiek krijgt vrijdag en zaterdag spannende races in verschillende klasses te zien. De pauzes worden ingevuld met meerdere stuntrijders die stunts laten zien waar ‘de vlammen van afspatten’, zoals de organisatoren het omschrijven. “Ook is er een zelfbouwklasse, de Beunhazen, met deelnemers die zelf een voertuig gemaakt hebben”, vult Danny aan.

Meer informatie: www.poldercrossbleskensgraaf.nl