ingezonden mededeling

De meest gebruikte relatiegeschenken

23 aug, 08:28

Met een uniek geschenk uw waardering tonen aan een relatie. Veel gekozen relatiegeschenken zijn pennen, tasjes of flessen.

Door echt indruk te maken en jouw naamsbekendheid te vergroten kies je voor een bedrukte bluetooth speaker. Een breed assortiment bij Orangesmile zorgt ervoor dat dit volledig naar uw wens kan.

Relatiegeschenk

Relatiegeschenken zijn direct ook promotiemateriaal voor uw bedrijf. De meest gebruikte relatiegeschenken zijn als volgt:

Pennen

Pennen worden door veel mensen gewaardeerd en dit maakt ze praktisch promotiemateriaal.

Tassen

Iedereen gebruikt tassen, het is daarom een zeer praktisch relatiegeschenk. Vooral op bijvoorbeeld beurzen wordt dit vaak gebruikt.

Bekers/ Doppers

Bekers en doppers worden vaak nog lang gebruikt. Het is een praktisch geschenk die voor veel naamsbekendheid kan zorgen.

Powerbanks

Een lege telefoon, dat wil niemand. Een modern cadeau die mensen voor een langere tijd kunnen gebruiken.

Notitieblok

Notitieblokken zijn ideaal om op bijvoorbeeld beurzen uit te delen en zo de naamsbekendheid te vergroten.

Sleutelhanger

Sleutelhangers worden makkelijk bedrukt en kunnen makkelijk weggegeven worden op bijvoorbeeld beurzen.

Relatiegeschenken kunnen worden gegeven puur als waardering maar ook op beurzen als promotiemateriaal. Op beurzen worden meestal relatiegeschenken zoals pennen, tassen en sleutelhangers gegeven. Dit vergroot de naamsbekendheid en is relatief goedkoop. Naast de bovenstaande praktische relatiegeschenken kunt u ook kiezen voor een origineel cadeau voor bestaande relaties zoals een bedrukte bluetooth speaker. Dit is onderscheidend en kan langere tijd gebruikt worden door uw relaties. De praktische en originele relatiegeschenken bij OrangeSmile zijn voor beide opties een goede keuze.

Waarom een speaker

Thuis, bij vrienden, familie, op vakantie of op kantoor. Overal wordt muziek geluisterd en zijn de draadloze speakers te vinden. Muziek zorgt voor het gevoel van ontspanning en geeft sfeer. De speakers gaan voor een langere periode mee en daarom kan uw relatie voor een lange tijd genieten van hun favoriete nummers. De bluetooth speakers bedrukken betekent dus dat u als bedrijf op vele plekken aanwezig bent. U draagt een positieve boodschap uit wat weer zorgt voor een positieve associatie met uw bedrijf.

Speaker uitkiezen

Er is een breed assortiment bluetooth speakers. Dit komt doordat het aanbod flink gegroeid is in de laatste jaren. Stem de gekozen speaker volledig af op de wensen van het bedrijf. Kies een vorm en vervolgens een kleur die bij uw ideeën aansluit en laat deze vervolgens bedrukken door OrangeSmile. Bedruk de speakers bijvoorbeeld met uw logo, bedrijfsnaam of andere boodschappen. Door de kleur van de speaker zelf te kiezen kunt u ervoor zorgen dat de tekst en de rest van de speaker één geheel vormt.