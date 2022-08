Van Hoorne Studio’s start repetities Assepoester De Musical

24 aug

MOLENAARSGRAAF • In de Van Hoorne Studio’s in Molenaarsgraaf zijn op dinsdag 23 augustus de repetities voor de nieuwe sprookjesvoorstelling ‘Assepoester De Musical’ gestart.

Traditiegetrouw werd met de cast en crew een smakelijke taart aangesneden als startsein van de repetitieperiode. Met Assepoester De Musical opent Van Hoorne Entertainment opnieuw hun sprookjesboek en vertellen zij dit theaterseizoen een glansrijk verhaal aan kinderen en hun familie. Assepoester De Musical zal vanaf zaterdag 17 september 2022 te zien zijn in theaters door heel Nederland.

Al 15 jaar lang brengt Van Hoorne Entertainment de welbekende sprookjesverhalen naar het theater. Door een geheel eigen vertolking van de sprookjes weet de producent elke keer weer families te betoveren. Met ruim 125.000 bezoekers per theaterseizoen zijn de sprookjesvoorstellingen publiekstrekkers. Zo werd de sprookjesmusical in 2022 zelfs bekroond met de Musical Award voor beste familiemusical. Aankomend theaterseizoen zetten zij dan ook met plezier de sprookjestraditie voort met Assepoester De Musical.

In Assepoester De Musical komt het wereldberoemde verhaal tot leven waarin een meisje door haar gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar met behulp van een goede fee de kans krijgt haar eigen dromen na te jagen. Daarbij kan het publiek in deze sprookjesvoorstelling rekenen op een flinke dosis humor. Zo zullen Assepoesters stiefmoeder, haar stiefzus Priscilla en stiefbroer Govert zorgen voor hilarische momenten. Samen met de betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid en schitterende kostuums is deze familiemusical een ware beleving voor jong, maar ook voor oud.

Assepoester De Musical is van 17 september 2022 tot en met 11 juni 2023 te zien in het theater.