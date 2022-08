Johan Verweij schrijft boek over kerken die LHBTIQ+’ers stilzwijgend buitensluiten

23 aug, 13:53

Algemeen 1.041 keer gelezen

CULEMBORG/NIEUW-LEKKERLAND • De Culemborgse schrijver Johan Verweij neemt in zijn nieuwste boek ‘Breekbaar Roze’ de handschoen op tegen kerkelijke instituties die LHBTIQ+’ers stelselmatig onderdrukken en veroordelen.

In dit boek dat deze maand verschijnt, laat Verweij de lezer kennismaken met de visie zoals hij die gezien heeft van diverse kerken uit zijn geboorteplaats Nieuw-Lekkerland op hun LHBTIQ+-beleid. “Hierin komt een onthutsend beeld naar voren van religieuze instituties die vele LHBTIQ+’ers nog steeds stilzwijgend buitensluiten en via Gods achterdeur verjagen”, zegt Verweij. “Omdat het nog altijd niet veilig is.”

Ook ontrafelt Verweij de ‘verschrikkelijke gevolgen’ van conversietherapie, waarvan ook hij kan getuigen. In ‘Breekbaar Roze’ komen juristen en diverse (ervarings)deskundigen aan het woord over mogelijke strafbaarstelling van deze religieuze wanpraktijken. Voorts toont zijn onderzoek volgens Verweij ondubbelzinnig aan hoe de strijd tegen LHBTIQ+’ers verhardt, maar ook hoe dit de weerbaarheid van deze minderheidsgroepering ten goede komt. “Zoals blijkt uit de diverse interviews met vele bekende mensen uit christelijk Nederland die zich steeds nadrukkelijker uitspreken tegen uitsluiting van deze groep. Dus: er is hoop!”