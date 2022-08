Dorpsoverleg haalt ideeën voor dorpsplan Giessenburg op

GIESSENBURG • Het Dorpsoverleg Giessenburg toert de komende week met een groene Volkswagenbus door het dorp om ideeën op te halen voor een nieuw dorpsplan.

Ria van Wijngaarden van het Dorpsoverleg hoopt dat veel mensen voor creatieve inbreng zullen zorgen. “Zes jaar geleden hebben we ook een dorpsplan gemaakt”, vertelt ze. “Daarna is er veel gerealiseerd: een park, een sporthal en het verenigingsgebouw Doetse Kom. De meeste mensen zijn er heel blij mee. Het chagrijn is uit het dorp. Geen kern in Molenlanden heeft zoveel voorzieningen.”

Kleurplaat

Het Dorpsoverleg wil niet achterover leunen. “Nu is de vraag: wat is onze volgende stip op de horizon? Daarom gaan we een dorpsschouw doen; op drie data zijn we met onze ideeënbus op een aantal plekken. Scholen krijgen een kleurplaat waar leerlingen hun ideeën op kunnen schrijven.”

Voor verenigingen, middenstanders en diverse organisaties komt er een aparte avond. “Het zal gaan over onder andere verkeer, cultuur en duurzaamheid. In groepjes willen we daarover met elkaar in gesprek gaan.” Als iedereen de kans heeft gekregen een bijdrage te leveren, gaat het Dorpsoverleg aan de slag met het opstellen van een dorpsplan. “Dat is belangrijk omdat je dan iets concreets hebt voor de politiek.”

Parkeerplaatsen

Op dinsdag 30 augustus doet de ideeënbus tussen 18.30 en 20.45 uur drie kruispunten en de speeltuin aan. Op donderdag 1 september toert de bus tussen 18.30 en 20.45 uur naar twee kruispunten en twee parkeerplaatsen en op zaterdag 3 september is de bus van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig op de markt in het centrum van het dorp. Inwoners krijgen een flyer in de bus waar alle locaties en data op staan. Daarnaast houdt het Dorpsoverleg op 7 november een avond in De Til, om met inwoners van gedachten te wisselen over de visie voor het dorp. Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Avond aardgasvrij

In de week van de duurzaamheid, van 17 tot en met 24 september, verzorgt het Dorpsoverleg in samenwerking met Buurkracht ook een avond over het aardgasvrij maken van sommige straten. Dit is een pilotproject in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Molenlanden. Buurkracht is een zelfstandige stichting die burgerparticipatie naar een hoger plan kan tillen en hielp al vaker buurten om hun wijk aardgasvrij te maken. Buren gaan onder begeleiding van Buurkracht in teams aan de slag. De avond is op 19 september van 20.00 tot 22.00 uur, in de Dorpskamer. Iedereen is welkom.