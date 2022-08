Autowasactie in Meerkerk voor Jeugddorp De Glind

23 aug, 09:09

MEERKERK • De ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Gereformeerde Kerk in Meerkerk houdt zaterdag 27 augustus van 09.00 tot 12.00 uur bij Garage Jaspers aan de Ambachtstraat 8 in Meerkerk een autowasactie ten bate voor Jeugddorp De Glind.

In De Glind, een dorpje in de buurt van Amersfoort, wonen circa 700 mensen, veelal in gezinshuizen. In totaal vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een thuis in gastgezinnen.

De wasserette aan de Ambachtstraat werkt met gerecycled water, zodat gebruikers geen extra aanspraak maken op de verminderde hoeveelheid beschikbaar water in deze tijden van droogte. “Beter een groene zwo-wasbeurt dan de eigen kraanwatersop thuis”, vindt de ZWO-commissie. Voor het wassen (kosten 10 euro) behoeft geen afspraak gemaakt te worden.