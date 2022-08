• Op vrijdagavond 26 augustus gaat vanaf 18.30 uur het ‘dak eraf’ in openluchtzwembad De Dompelaar tijdens de After Summer Party.

Schuimparty in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

23 aug, 09:00

Algemeen 171 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Op vrijdag 26 augustus is er van 18.30 tot 21.00 uur een After Summer Party in zwembad de Dompelaar aan de Sportlaan 3 in Groot-Ammers.

Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een feestje voor de jeugd. Er is een schuimkanon, gezellige muziek, iets te drinken en te eten én er is een UFO geland in het grote bad. Kosten twee euro. Ook voor abonnementhouders. Van te voren aanmelden hoeft niet. Meer info: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar/events. Dit evenement wordt georganiseerd door de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met OptiSport.