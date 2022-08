Gemeente Vijfheerenlanden zet Ondermijningsbus in voor voorlichting over ondermijnende criminaliteit

23 aug, 08:44

Algemeen 131 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen van 31 augustus tot en met 3 september de Ondermijningsbus op verschillende locaties in de gemeente bezoeken. Via deze interactieve belevingsbus wil de gemeente voorlichting geven over ondermijnende criminaliteit.

Het onderwerp ‘ondermijning’ krijgt in gemeente Vijfheerenlanden veel aandacht. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem en de bestrijding ligt niet alleen bij de overheid of de politie. Daarom wil de gemeente inwoners bewust maken van praktische informatie, signalen en weetjes. Dat doet de gemeente met een speciale Ondermijningsbus die tijdens een roadshow stopt in de plaatsen Hagestein, Vianen, Leerdam, Everdingen, Lexmond, Meerkerk, Ameide en Leerbroek.

Interactieve belevingsbus

Diverse zintuigen worden geprikkeld bij de Ondermijningsbus. Zo kan men de geur van hennep, een xtc-lab en een cocaïnewasserij ruiken. Daarnaast is een maquette van een xtc-lab en een hennepkwekerij te zien, waarmee inzicht wordt verkregen in de verschillende productiestappen. Via een interactief ondermijningsspel, compleet met grote pionnen, een dobbelsteen en video’s, komen deelnermers spelenderwijs meer te weten over ondermijning.

Men krijgt inzicht in onder andere de gevaren van een hennepkwekerij en de productie van (synthetische) drugs, hoe signalen van diverse vormen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn en waar deze vervolgens (anoniem) gemeld kunnen worden.

Kom kijken

De gemeente nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij de Ondermijningsbus. Men gaat graag over ondermijnende criminaliteit in gesprek en staat klaar om vragen te beantwoorden. De bus haakt aan bij de weekmarkt in diverse dorpen en steden.



Woensdag 31 augustus 8.00 – 12.00 uur: Hagestein

Woensdag 31 augustus 12.00 – 16.00 uur: Vianen

Donderdag 1 september 8.00 – 12.30 uur: Leerdam

Donderdag 1 september 14.00 – 18.00 uur: Everdingen

Vrijdag 2 september 8.00 – 12.00 uur: Lexmond

Zaterdag 3 september 8.00 – 10.00 uur: Meerkerk

Zaterdag 3 september 10.00 – 12.00: Ameide

Zaterdag 3 september 13.00 – 15.00: Leerbroek

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Ondermijning, ook wel georganiseerde misdaad genoemd, is moeilijk in één zin samen te vatten. Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Denk aan het witwassen van geld, drugscriminaliteit, uitbuiting van mensen, corruptie en belastingontduiking. Criminelen maken gebruik van legale structuren in onze samenleving (de ‘bovenwereld’) voor hun criminele activiteiten (de ‘onderwereld’).

Zo hebben ze bijvoorbeeld woningen, bedrijfsruimten en voertuigen nodig. In de bovenwereld maken ze bijvoorbeeld gebruik van onder andere makelaars, autoverhuurbedrijven, financieel adviseurs en winkels. Daarbij betalen ze meestal contant en zoeken ze slimme manieren om crimineel verkregen geld te investeren en wit te wassen.

Denk aan een restaurant zonder klanten of een kapper die overdag nooit open is. Ondermijning gaat ook vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging. Het vindt niet alleen plaats op bedrijventerreinen en het platteland, maar ook in de winkelstraat en woonwijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons dus allemaal.

Niet-pluis gevoel? Meld het!

De meeste inwoners van onze gemeente willen hun buurt veilig en leefbaar houden. Met hulp kan gemeente Vijfheerenlanden ondermijning verder bestrijden en tegengaan. U kunt helpen door alert te zijn en misstanden of vermoedens daarvan te melden. Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt bij u in de buurt? Is het ergens niet pluis? U kunt dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.