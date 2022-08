30.000e bezoeker voor De Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag verwelkomde zwembad de Doetsekom in Giessenburg de 30.000e bezoeker van seizoen 2022. Lyle Zwijnenburg (2 jaar) uit Meerkerk werd in het zonnetje gezet en ontving een abonnement voor seizoen 2023.

“Dit seizoen noteren we een recordaantal aan bezoekers bij de Doetsekom. We hebben een groep van 1400 trouwe abonnees die gegarandeerd zes maanden per jaar, zeven dagen per week, toegang hebben tot het zwembad. Daarnaast ontvangen we dagelijks bezoekers die via de website een los ticket aanschaffen. Dit zijn bezoekers uit Giessenburg, de omliggende dorpen in Gemeente Molenlanden, gasten van Vakantiepark Molenwaard, maar zeker ook mensen die een half uur of een uur reistijd over hebben voor een dagje waterpret in het grootste openluchtzwembad van de Alblasserwaard. Door de online registratie reguleren we de bezoekersstromen en kunnen we de veiligheid in ons zwembad waarborgen”, vertelt Mariëlle de Bruijn.

“Daarnaast noteren we dit seizoen een record aan kinderen dat zwemles geniet. Zowel in de reguliere lessen, als ook de summer swim groepen (6 weken gedurende de schoolvakantie) en de privé lessen. Fantastisch om in een buitenbad aan deze kinderen les te geven. Voor volgend seizoen hebben we al diverse aanmeldingen ontvangen voor zwemles diploma A en oriënteren we ons op een breder aanbod aan lessen”, aldus Mary van der Plas.

De Doetsekom is nog tot en met 30 september geopend. Voor meer informatie of tickets: www.dedoetsekom.nl (aan de kassa geen verkoop).