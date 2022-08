Zes zwarte katjes uit Nieuw-Lekkerland zoeken een baasje

NIEUW-LEKKERLAND • Het zijn drukke tijden bij kattenasiel de Kattenmand op de hoek van de Hoogaarslaan en de Klipperstraat in Nieuw-Lekkerland. Ook deze zomer wordt niet alleen voor volwassen katten, maar ook voor een groot aantal kittens een liefdevol thuis gezocht.

”Normaliter verblijven onze jonge katjes bij gastgezinnen, maar zij zijn allemaal ‘volgeboekt’”, vertelt asielbeheerder Esther de Waard. “Om die reden biedt onze huiskamer drie momenteel plaats aan zeven kittens. Bijzondere bijkomstigheid is dat bij zes van de zeven katertjes de kleur zwart overheerst. En laat dit nu net de kleur zijn die het grote publiek het minst aanspreekt. Wel blijkt dat mensen gevoelig zijn voor berichten in de media. De tv-spot van de Staatsloterij in december 2020, met het zwarte katertje Frummel in de hoofdrol, zorgde voor een run op zwarte katten. Er was in het hele land geen zwarte kat meer te koop.”

Ze snappen er in de Kattenmand dus helemaal niets van. Is het een kwestie van bijgeloof? Een zwarte kat zou immers ongeluk brengen? Of heeft het te maken met het feit dat een zwarte kat op een selfie of een foto niet goed tot zijn recht komt?

“Wat een onzin”, vindt Esther. “Ze zijn stuk voor stuk meer dan schattig en heel erg aanhankelijk. Verder maakt deze groep heel goed duidelijk waar de term kattenkwaad vandaan komt. We hopen dan ook van harte dat zich snel een of meerdere baasjes melden voor Tibbe, Vic, Rakker, Rover, Loet en Sepp. We plaatsen ze bij voorkeur in koppeltjes van twee.”

De Kattenmand draait geheel op vrijwilligers. Nieuwe krachten zijn van harte welkom. Belangstellenden om een of meerdere ochtenden te komen helpen met schoonmaken, kunnen een mailtje sturen naar dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com. Natuurlijk is er als het werk klaar is ruimte en tijd om met de katten te spelen en te knuffelen.