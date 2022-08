Open Monumentendag in Molenlanden op zaterdag 10 september

22 aug, 09:17

MOLENLANDEN • Open Monumentendag (OMD) wordt dit jaar voor de 36e keer georganiseerd door Nederland Monumentenland, in samenwerking met lokale comités door het hele land. In Molenlanden zijn dit de gezamenlijke zes historische verenigingen.

Duurzaamheid is in 2022 het thema voor deze dag. Een open deur gezien alle mooie en soms duurzame oude gebouwen en boerderijen die Molenlanden kent. Er is een aantal gebouwen dat alleen die dag geopend is, maar daarvoor is aanmelding wel nodig. Bezoekers krijgen dan een rondleiding. Er zijn meerdere rondleidingen gepland per dag.

Aanmelden en meer info voor kasteel Schelluinerberg, het Wisboomgemaal in Kinderdijk en het Waardhuis in Kinderdijk kan via www.hcmolenlanden.nl.

Overzicht van alle open monumenten is te vinden op www.openmonumentendag.nl.

Naast de open monumenten zijn er ook evenementen die in de kernen worden gehouden. Deze evenementen zijn te vinden op de site van de historische verenigingen.