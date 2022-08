Waterschap waarschuwt: ‘Verzilting in oppervlaktewater neemt toe’

19 aug, 17:59

REGIO • In het oppervlaktewater van de Alblasserwaard neemt de verzilting toe. Bij Kinderdijk meet Waterschap Rivierenland verhoogde zoutgehaltes.

Water in sloten en vaarten in de Alblasserwaard is hierdoor minder geschikt voor veedrenking. Verder kan het beregenen van boomgaarden, aardappels en maïs met oppervlaktewater zorgen voor zoutschade.

Door de droogte staan de rivieren lager. En dringt het zout van de zee door in onder andere de Lek. Vanuit de Lek bij Kinderdijk laat het waterschap water de Alblasserwaard in. Dat is noodzakelijk om het waterpeil in sloten, vaarten en boezems op peil te houden. Handhaven van het waterpeil is ook van groot belang voor het veenweidegebied en de boezemkades.

Vanwege de verhoogde zoutgehaltes neemt Waterschap Rivierenland maatregelen. Bij Kinderdijk wordt vanaf nu minder water ingelaten. In het oosten en zuiden van de Alblasserwaard laat men juist meer water in. “Hiermee proberen wij het zoutgehalte niet verder te laten oplopen”, aldus het waterschap.