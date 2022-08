Veel kinderen te laat aangemeld voor regeling Leerlingenvervoer; problemen bij start nieuwe schooljaar

19 aug, 13:40

Algemeen 118 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Veel kinderen die behoefte hebben aan vervoer naar school, en gebruik maken van de regeling Leerlingenvervoer, zijn te laat of zelfs nog helemaal niet aangemeld. Dat laat de gemeente Vijfheerenlanden weten. Als gevolg hiervan is er komende maandag, wanneer de scholen weer beginnen, niet voor iedereen passend vervoer.

Ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs kunnen soms niet zelf zorgen voor het vervoer naar en van school. Daarom is er de regeling Leerlingenvervoer waarbij een gemeente het vervoer van deze kinderen van en naar school regelt.

Aanvragen Leerlingenvervoer

In maart 2022 heeft de gemeente deze ouders aangeschreven om ervoor te zorgen dat zij voor het nieuwe schooljaar hun aanvraag voor het Leerlingenvervoer doen. Ouders en verzorgers blijven zelf verantwoordelijk en moeten dus zelf de aanvraag ieder jaar doen, vergezeld van een actuele medische verklaring.

Met de aanvraag en de verklaring kan de gemeente in overleg met de vervoerder het vervoer regelen en zorgen dat de kinderen vanaf de start van het schooljaar gebruik kunnen maken van het vervoer. Dit vraagt tijd en aandacht vandaar dat ouders voor 1 mei jl. de aanvraag gedaan moesten hebben.

Te laat of niet aangemeld

Toch is dit in veel gevallen niet op tijd gedaan. De gemeente stelt: “Ondanks herinneringen per email en belrondes, blijkt dat een aantal leerlingen veel te laat is aangemeld en een flink aantal - waarvan we op basis van vorig jaar verwachten dat vervoer nodig is - heeft zich nog niet aangemeld.”

“Deze ouders hebben wij op 17 augustus jl. een brief gestuurd waarin we uitleggen wat hier de consequentie van is: Er is aanstaande maandag geen passend vervoer en na het verkrijgen van de aanmelding is dat ook niet in één, twee, drie geregeld. Geen fijne mededeling natuurlijk.”

Alternatief

“Wij hebben alles in het werk gesteld om toch een alternatief te bieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan, kinderen kijken daar ook naar uit, dat is voor kinderen in het speciaal onderwijs niet anders. We voelen ons verantwoordelijk, maar zijn het niet. Een alternatief is helaas niet zomaar te vinden, ook onze vervoerder kampt met krapte op de arbeidsmarkt en zoals gezegd; de planning vraagt aandacht.”

De gemeente wil de ouders en verzorgers wel helpen bij het zo snel mogelijk in orde maken van de aanvraag. Voor hen is het Sociaal Loket beschikbaar. Zij zijn te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800-5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

Verbeteringen werkproces

De aanpak om ouders en verzorgers te wijzen op hun verantwoordelijkheid in de aanvraag van het vervoer is niet anders dan voorgaande jaren. De gemeente gaat dus onderzoeken waarom ouders en verzorgers het dit schooljaar anders of niet opgepakt hebben en zullen de uitkomsten meenemen als verbeteringen voor het werkproces voor het volgend schooljaar.