Groepsvaccinaties DTP, BMR en HPV voor kinderen in Zuid-Holland Zuid

19 aug, 08:57

Algemeen 163 keer gelezen

REGIO • Van 5 september tot 6 oktober vaccineert Jong JGZ kinderen en jongeren tegen DTP, BMR en HPV in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook krijgen kinderen die eerder een vaccinatie hebben gemist de mogelijkheid om hun vaccinatie in te halen.

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen binnenkort een uitnodiging van het RIVM via de post:

Kinderen geboren in 2013 krijgen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond), kinderen geboren in 2006, 2009 en 2012 krijgen HPV en jongens geboren in 2004 en 2008 krijgen HPV.

Vanaf 2022 krijgen alle meisjes én jongens een uitnodiging voor HPV. Dit is een wijziging in het Rijksvaccinatieprogramma. Het humaan papillomavirus (HPV) kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Maar ook andere vormen van kanker, zoals kanker in de anus, penis, mondholte, keel en slokdarm. Ook jongens hebben dus baat bij de HPV-vaccinatie. Het HPV-vaccin werkt het best wanneer een kind nog niet met het virus besmet is geweest. De leeftijd waarop kinderen een uitnodiging krijgen is daarom van 13 naar 10 jaar gegaan. De kans is namelijk groot dat ze dan nog niet besmet zijn.

Inhalen mogelijk

Doordat er wordt gevaccineerd op datum en tijd hebben sommige kinderen hun vaccinatie bij eerdere groepsvaccinaties niet kunnen halen. Zij krijgen opnieuw een uitnodiging van het RIVM om de vaccinatie in te halen.

Met toestemming ouder worden vaccinatiegegevens gedeeld met het RIVM. Met deze kennis kan het RIVM je kind op het juiste moment uitnodigen voor vaccinaties. Ook kan men op een later moment altijd een vaccinatiebewijs van een kind opvragen. Deze toestemming is eenvoudig vooraf te regelen via het ouderportaal van Jong JGZ: www.jongjgz.nl/ouderportaal.

Voor meer informatie: www.jongjgz.nl/vaccinaties.