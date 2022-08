ingezonden mededeling

Deze vijf sportattributen zijn geschikt voor iedere workout

17 aug, 08:45

Algemeen 79 keer gelezen

Wil je snel in vorm komen en ben je van plan om een eigen ‘home gym’ te maken? Of wil je gewoon een paar functionele sportartikelen bestellen waarmee je in principe elke workout kunt doen?

In dit artikel bespreken we vijf standaard sportattributen die voor ieder persoon en voor iedere workout geschikt zijn.

Kettlebell

Je zult hem in de sportschool ongetwijfeld al eens tegen zijn gekomen. De kettlebell lijkt misschien eenvoudig maar je kunt er wel degelijk intensieve workouts mee doen. Naast het gebruikelijke op en neer zwaaien en squaten met de kettlebell kun je deze ook gebruiken om je armen intensief mee te trainen of je buikspieren. Je kunt online verschillende oefeningen vinden die je kunt doen met een kettlebell, zoals ‘walking lunges’, de ‘one arm kettlebell row’, de ‘deadlift’ en de ‘windmill’.

Dumbbells

Wat ook onmisbaar is voor iedere standaard workout zijn dumbbells . Deze zijn in allerlei soorten, maten, kleuren en gewichten te bestellen, waardoor jij jouw workout makkelijk kunt intensiveren of juist versoepelen. Dumbbells zijn los te bestellen of als een complete set, afhankelijk van jouw fitness voorkeuren. Zo kun je bijvoorbeeld kleine dumbbells kopen met een gewicht tussen de 0,5 en 5 kilo. Wil je een zwaardere training, dan kun je ook kiezen voor een halterset met gewichten, waarbij je bijvoorbeeld 15 of 20 kg aan de halter hangt.

Een fitnessmat of yogamat

Om ook thuis jouw oefeningen veilig en op een stabiele ondergrond uit te voeren, is het belangrijk om een fitnessmat of yogamat aan te schaffen. Het grootste verschil tussen deze twee zit hem in de dikte. Een fitnessmat is de dikste sportmat die je kunt aanschaffen; deze is doorgaans dikker dan 1 cm. Dit type mat wordt aangeraden wanneer je veel oefeningen doet waarbij je voeten, knieën of andere gewrichten intensief belast worden zoals springoefeningen of push ups. Een yogamat is veel dunner. Deze is ongeveer 3 tot 7 millimeter dik. Deze worden, zoals de naam al doet vermoeden, veel voor yoga-oefeningen gebruikt en zorgt voor extra stabiliteit. Doordat beide matten van een antisliplaag zijn voorzien, zorgt het ervoor dat je altijd stabiel staat tijdens de oefeningen en niet uit kunt glijden op een gladde vloer.

Fitness elastieken

Fitness elastieken zorgen ervoor dat je meerdere spiergroepen kunt trainen. Er zijn verschillende soorten fitness elastieken zoals mini bands, weerstandsbanden en weerstandskabels. Door deze elastieken te gebruiken tijdens je workout zorg je ervoor dat je workout geïntensiveerd wordt doordat er extra druk op je spieren komt te staan. Zo kunnen krachttraining oefeningen zwaarder worden gemaakt met een weerstandsband en kun je rek- en strekoefeningen met weerstandskabels intensiever maken. Dit heeft een positief effect op jouw workout, doordat je jouw spieren makkelijker kunt versterken. Daarbij nemen fitness elastieken weinig ruimte in beslag, dus je kunt ze in elke fitnessruimte kwijt. Je kunt ze ook overal mee naartoe nemen, als je eens een training wilt doen op een andere locatie.

Aerobic steps

Een verstelbare aerobic step is een ideaal hulpmiddel als je jouw cardiotraining of conditionele training wilt verbeteren. De aerobic step (ook wel ‘fitness step’ of ‘fitness stepper’ genoemd) is verstelbaar door de poten die zich onder de step bevinden. Deze kun je loshalen en opnieuw vastklikken waardoor je makkelijk de hoogte van je step kunt aanpassen. Bovendien is een aerobic steps voorzien van een antisliplaag waardoor je niet uitglijdt als je aan het sporten bent. Dit is daarom een sportaccessoire die voor iedereen geschikt is.