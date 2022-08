Meet Me voor christenen gaat door na succesvol verlopen jaar

18 aug, 12:38

REGIO • Petra startte vorig jaar met het initiatief ‘Meet Me’. Het is een netwerk voor christenen tussen de 25 en 45 jaar die het leuk vinden om contact te hebben met andere christelijke leeftijdsgenoten. Een jaar later maakt ze de balans op: “We gaan ermee door.”

De aftrap was vorig jaar middels een barbecue. “Maar sindsdien hebben we tal van andere dingen gedaan”, vertelt Petra. “In eerste instantie konden we nog niet zo veel vanwege corona, maar de afgelopen maanden hebben we veel kunnen doen. We zijn onder andere wezen bowlen, schaatsen, boulderen en naar Fort Vuren geweest, maar was er ook een inhoudelijke middag waarop we praatten over het geloof. We zijn dus vooral dingen wezen doen.”

Activiteiten

“Daar kwam mijn initiatief ook deels vandaan. Er zijn wel bijeenkomsten voor christenen en dan voornamelijk singles, maar dat zijn vaak borrels. Ik had de behoefte om wat te gaan doen in de vorm van activiteiten.”



En dus was het idee voor Meet Me geboren. Inmiddels bestaat de lijst met mailadressen van geïnteresseerden uit zo’n 100 namen. Afhankelijk van wat er op het programma staat, komen er tussen de 10 en 25 mensen af op de activiteiten. Petra: “Bij iets laagdrempeligs als bowlen is het over het algemeen drukker qua aanmeldingen.”

Niet enkel voor vrijgezellen

Ondanks dat het grootste gedeelte van de ‘Meet me-gemeenschap’ bestaat uit vrijgezelle christenen, benadrukt Petra dat ook christenen die een relatie hebben of getrouwd zijn ook welkom zijn.

“Bovendien is het doel erachter ook niet om hier wel de liefde te vinden. Nieuwe mensen hebben nog wel eens de angst dat het een soort date-middag is, dat is het dus niet. Wat natuurlijk niet betekent dat je hier de liefde niet kunt vinden”, lacht Petra.

Grotere organisatie

Waar de initiatiefneemster in eerste instantie de volledige organisatie voor haar eigen rekening nam, doet ze dat inmiddels met nog drie anderen.

“En dat is fijn, want nu er na corona weer veel kan werd het wel een beetje veel om alleen te organiseren. Op dit moment doen we eens in de zes weken een activiteit, maar misschien dat we naar eens per maand gaan. We hopen bovendien de groep nog wat uit te breiden. Tegen nieuwe mensen zou ik willen zeggen: wees niet bang om eens te komen kijken, er zijn altijd nieuwe mensen. Bovendien heerst er een hele ontspannen sfeer.”

Aanmelden voor de mailinglijst kan kan via meetmevijfheerenlanden@gmail.com. Het merendeel van de deelnemers komt uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Meer informatie op meetmevijf.jouwweb.nl