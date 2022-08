Kansen voor 55-plussers door breder zoeken

18 aug, 08:55

Algemeen 28 keer gelezen

GORINCHEM/REGIO • De arbeidsdeelname van 55-plussers is in de laatste 15 jaar veel sterker gestegen dan voor andere leeftijdsgroepen. Dat meldt het UWV op basis van haar registraties.

Desondanks staat er nog een aanzienlijke groep 55-plussers aan de kant in de arbeidsmarktregio Gorinchem.

Wanneer een 55-plusser zijn baan verliest, heeft hij meer moeite met het vinden van een nieuwe baan. Veel oudere werkzoekenden in de WW komen uit minder kansrijke beroepen. Breder zoeken of omscholen naar een kansrijker beroep kan een oplossing zijn.

Het UWV verstrekte eind juli 2022 in Gorinchem 953 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 3,2% (-31 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 32,2% (-452).

Van de 953 uitkeringen, gingen er 343 naar 55-plussers. Ouderen hebben daarmee een aandeel van 36% in het totaal van de WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar zijn dit er 142 minder. In een jaar tijd is hun aandeel licht toegenomen. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio met 1,2% lager dan de 1,6% voor Nederland.

Inhaalslag

Nationaal was er sprake van een inhaalslag van 55-plussers ten opzichte van andere leeftijdsgroepen in de netto arbeidsparticipatie. De laatste meting van het CBS laat zien dat in 2021 bijna 8 op de 10 van de 55- tot 60-jarigen betaald werk hadden. In 2006 waren dit er 6 op de 10.

De meest opvallende stijging vond plaats onder de groep 60- tot 65-jarigen: ruim 5 op de 10 zijn momenteel aan het werk. Begin 2000 waren dit er 2 op de 10. De toegenomen arbeidsparticipatie van 55-plussers wordt deels veroorzaakt door beleidsmaatregelen. Sinds 1 januari 2006 zijn de fiscale voordelen van de VUT en het prepensioen afgeschaft. Daarnaast werd in januari 2016 de AOW-leeftijd verhoogd.

Het UWV kan zien of iemand na beëindiging van een uitkering werk gevonden heeft. Uit deze ‘uitstroomgegevens’ blijkt dat de groep 55-plussers minder makkelijk werk vindt dan andere leeftijdsgroepen ondanks de krappe. In de 1e helft van 2021 stroomde iets meer dan de helft van de 55-plussers uit naar werk. Voor andere leeftijdsgroepen was dat minstens 65%.

Veel 55-plussers in de WW zijn afkomstig uit minder kansrijke beroepen. Een grote groep 55-plussers in de WW had een administratieve baan of deed productiewerk. De kans op zo’n baan is klein. Door automatisering zijn er bijvoorbeeld minder administratieve banen. Daardoor zijn er veel mensen met een WW-uitkering op zoek naar hetzelfde werk. Kortom: de concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. Breder zoeken (zie bijvoorbeeld overstapberoepen) of omscholen naar een kansrijker beroep kan een oplossing zijn. UWV ondersteunt werkzoekenden hierbij met evenementen waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten.