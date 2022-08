Natuurcentrum Gorinchem viert Fête de la Nature

21 aug, 07:00

Algemeen 91 keer gelezen

GORINCHEM • Een goed bewaard geheim: het Natuurcentrum Gorinchem, verscholen tussen het groen. Op 2 september barst hier het Fête de la Nature los.

Wie door de omliggende straten rijdt, ziet de hoge bomen van het Gijs van Andelpark. Dat zich in het midden een eiland bevindt waar het goed toeven is, met een kinderboerderij, speeltuin, horeca, vijver met fontein en een scala aan activiteiten, weten velen niet.

Creativiteit

In het eerste weekeinde van september vindt er in het park en op het eilandje een feest plaats. Drie dagen genieten van natuur en creativiteit, zo zou je het programma kunnen samenvatten. Voor jong en oud zijn er activiteiten rondom en op de kinderboerderij met speel- en kliminstallaties, op het terras aan de vijver en in het gebouw, dat is opgetrokken in de vrolijke stijl van architect Hundertwasser.

Zintuigen gebruiken

Twee van de drijvende krachten achter het festival zijn Esther Dijkstra en Els van Lis. “Veel mensen kennen het Natuurcentrum nog niet”, zegt Els. “Dat komt doordat je het vanaf de weg niet ziet liggen.” Toch weten steeds meer kinderen en volwassenen de plek goed te vinden. Esther: “Het kan hier heel druk zijn, vooral op woensdagmiddag. Met name mensen uit de buurt zien we, uit allerlei culturen en van allerlei leeftijden. Je kan hier ook heen als je weinig geld hebt. Je hoeft niks te consumeren, kan zelf wat meenemen.” Wijzend op de horeca: “En de Vitaminekantine is niet duur. Het is hier een oase, de snelwegen en flats zijn dichtbij, maar hier kun je van alles ontdekken en je zintuigen gebruiken.”

Zand en modder

Wandelend langs de waterspeeltuin met zand, water en modder zegt Els: “Onze doelstelling is dat kinderen die hier schoon binnenkomen vies weer vertrekken.” Een peuter in een rompertje dat ooit wit was vermaakt zich met nat zand. Haar ogen glinsteren. Esther: “Kinderen vinden ook de dieren fantastisch. We hebben een klimtoestel voor zowel dieren als kinderen.” Els: “Geiten en jonge kinderen hebben veel overeenkomsten als het gaat over klimmen.”

Jutten in het groen

Het Natuurcentrum verzorgt regelmatig allerlei activiteiten, ook voor scholen, zowel op het Natuurcentrum als bij scholen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Els: “We zijn allemaal enthousiast om mensen kennis te laten maken met alles wat de natuur biedt, ook in creatieve en culturele zin. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen over hoe bijen leven, maar ook over wat je kan doen met de natuur, hoe je je zintuigen kan gebruiken, hoe je met natuurlijke materialen iets kan vormgeven. Kinderen doen steeds minder met hun handen, juist door met natuurlijke materialen te werken kun je handig worden. We maken bijvoorbeeld een bootje dat echt kan drijven, van bladeren en takjes. Het is voor veel mensen een eye-opener dat je niet naar de Action hoeft om iets te creëren. Je kan jutten in het groen en prachtige dingen maken.”

Esther: “We doen ook aan duurzaamheidseducatie. Daarbij willen we handelingsperspectief geven, laten zien dat duurzaam leven ook leuk en mooi kan zijn.” Els: “Het gaat op een speelse manier, met humor.”

Feest

In het weekeinde van 2 tot en met 4 september viert het centrum de opening van een nieuw seizoen. Esther noemt enkele activiteiten: “Er is een mooie fototentoonstelling, Els gaat vertellen over de stadsvos, we gaan vleermuizen spotten met een batdetector, op zaterdag is er yoga op het dak met aansluitend een ontbijt in de Vitaminekantine en er zijn workshops voor kinderen en volwassenen in ons nieuwe buitenleslokaal.” Met een lach: “We gaan de natuur vieren. Ook na het eerste weekeinde van september. Een deel van de activiteiten is gratis.”

Inschrijven

Voor alle informatie over het volledige programma: natuurcentrumgorinchem.nl (onder ‘activiteiten’). Meer informatie is ook te verkrijgen door te bellen of mailen: info@ncgorcum.nl en 0183 - 630911. Via dit mailadres en telefoonnummer is ook inschrijven voor de activiteiten mogelijk.