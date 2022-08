• Huttenbouw bij Jeugdland in Giessenburg.

Jeugdland Giessenburg met huttenbouw en andere activiteiten

18 aug, 07:30

GIESSENBURG • In Giessenburg is het tweede deel van Jeugdland in volle gang.

De hoofdmoot is deze week de huttenbouw, met als thema ‘Boerderij’.

Maar ook fiets- en stepversieren, een kindermarkt, boerendisco en een kinderkermis behoren tot de activiteiten.