In Groot-Ammers komt een centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

17 aug, 13:06

Algemeen 943 keer gelezen

MOLENLANDEN • Naast de particuliere opvang in Molenlanden wordt nu ook een centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen ingericht in de gemeente.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en gemeente Molenlanden starten met werkzaamheden voor een tijdelijke centrale regionale opvanglocatie voor maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen op het industrieterrein aan de Wilgenweg 8 op Gelkenes. De Veiligheidsregio verwacht de eerste mensen al in september in deze opvang.

Vele betrokkenen

In de gemeente Molenlanden worden al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ruim 325 vluchtelingen particulier opgevangen. Met dank aan de vele betrokkenen loopt dat heel goed. Veel inwoners zetten zich daar elke dag weer voor in. “We zijn daar enorm van onder de indruk”, aldus de gemeente Molenlanden.

Nu de oorlog in Oekraïne voortduurt en er nog steeds vluchtelingen naar Nederland komen, is er meer noodopvang nodig. Het kabinet heeft aan regio’s en gemeenten gevraagd te kijken of er meer opvangplekken te vinden zijn. Ook in onze regio Zuid-Holland Zuid is er behoefte aan extra opvangplekken.

Wilgenweg 8

De afgelopen maanden heeft de gemeente met inwoners en ondernemers uit de gemeente gezocht naar geschikte opvanglocaties voor korte en langere termijn. De locatie aan de Wilgenweg is als geschikte opvanglocatie beoordeeld om voor de langere termijn in te richten.

Inwoners en ondernemers in de omgeving (Gelkenes en Nieuwpoort) informeert de gemeente hierover met een brief. De opvang aan de Wilgenweg biedt, na een korte verbouwing, plek aan maximaal 60 vluchtelingen.

Op deze plek kan de opvang binnen de huidige uitzonderingsregels worden ingericht. Daardoor is tijdelijke bewoning toegestaan. De locatie wordt zo verbouwd dat deze geschikt is voor opvang. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.

Wanneer er vluchtelingen uit Oekraïne komen is nog niet duidelijk. Op dit moment verwacht Molenlanden dat op deze plek de eerste vluchtelingen na de zomer arriveren. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt er met de gemeente hard aan om de opvang snel klaar te hebben. De VRZHZ coördineert de toestroom van vluchtelingen naar de verschillende locaties in de regio.

Opvang en begeleiding

Als de locatie opent, zijn er medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en vragen beantwoorden. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Inwoners of ondernemers die vragen hebben, kunnen meer informatie vinden op de website www.molenlanden.nl/opvang-oekrainers-molenlanden. Daar richt de gemeente een apart deel in over de vluchtelingenopvanglocatie Wilgenweg met de meest actuele informatie.

Ook kunnen zij vragen direct mailen aan crisisteam@jouwgemeente.nl en bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 088-7515000.