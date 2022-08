Actievoerders hinderen provincie bij weghalen protestvlaggen

17 aug, 08:40

Algemeen 698 keer gelezen

STREEFKERK • Actievoerders hebben donderdagavond 11 augustus aan de Middenpolderweg in Streefkerk verhinderd dat er in opdracht van de provincie Zuid-Holland vlaggen werden weggehaald.

Een woordvoerder van de provincie: “Het is heel vervelend. Er is een gesprek geweest met de mensen die het werk hebben verhinderd, samen met de weginspecteur en de aannemer. De politie is er ook even aan te pas gekomen, om de boel te sussen, zodat het werk in goede harmonie verder kan. Het werk zal op een ander moment worden voortgezet.”

Verder geen signalen

De weginspecteur van de provincie was bij het werk aanwezig als vraagbaak voor de aannemers van de verwijderklus. “De weginspecteur kent onze wegen op zijn duimpje.” De provincie heeft verder vanuit de Alblasserwaard geen ‘verontrustende signalen’ gekregen over actievoerders die het werk wilden tegenhouden.

Verkeer

De woordvoerder meldt dat de vlaggenoperatie ‘gestaag vordert’. “We hebben een begin gemaakt op 5 augustus. In de hele provincie is er ongeveer 265 kilometer provinciale weg. Sommige wegen kunnen we beter ’s nachts doen, in verband met de doorstroming van het verkeer.”

Kosten

Wat het weghalen van alle vlaggen gaat kosten, kan de woordvoerder nog niet zeggen. “We kunnen niet precies inschatten hoeveel vlaggen er hangen. Aan het einde van de rit zal er een slotsom zijn. Het bedrag zal gecommuniceerd worden. Statenleden hebben er vragen over gesteld. Het is geld dat je liever aan andere dingen uitgeeft.”

Haaientanden

Er komen nog meer kosten aan voor de provincie. “Er worden nu omgekeerde vlaggen op haaientanden geschilderd en ook op lantaarnpalen. Dat moet straks ook allemaal hersteld worden. Ik weet niet of dit ook in de Alblasserwaard gebeurt.”

Verkeersveiligheid

De Nederlandse driekleur wappert al dagen op zijn kop aan lantaarnpalen aan de Middenpolderweg, uit solidariteit met boze boeren. De provincie kiest voor het weghalen van de omgekeerde vlaggen vanwege de verkeersveiligheid. “Misschien zit 99 van de 100 vlaggen goed vast, maar die ene zal maar op het vizier van een motorrijder of auto komen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. We hebben bericht gehad van een automobilist die een afgescheurde vlag op zijn auto kreeg, dat was voor ons de druppel.”

Politie

Een woordvoerder van de politie kan in de ‘registraties’ niets terugvinden over het incident in Streefkerk, maar bevestigt dat er politie bij geweest is op 11 augustus. Of agenten foto’s hebben gemaakt van kentekens kan de woordvoerder ontkennen noch bevestigen. Ook kan zij niet zeggen of de sfeer daardoor veranderde.

Bij de redactie zijn geen namen en contactgegevens bekend van de betrokken actievoerders.