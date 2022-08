Buurtcamping Meerkerk tropisch succes

16 aug, 10:35

Algemeen Fotoseries 194 keer gelezen

meerkerk • De eerste editie van Buurtcamping Meerkerk mag een succes worden genoemd. Meer dan 100 gasten maakten kennis met het initiatief van Anne-Marieke Notenboom en Mariëlle Waltheer.

“We zijn dan ook zeer tevreden en hoewel het nog te vroeg is voor een evaluatie, denken we al aan volgend jaar”, glunderen de bewoonsters van de Prinses Margrietstraat. Zittend onder de grote tent, die door een lekker briesje voor verkoeling zorgt, maken ze zich op voor de barbecue van zaterdag. “Gisterenavond heeft Whalid voor een heerlijke Jemenitische maaltijd gezorgd.”

Sinds drie jaar woont hij met zijn gezin in het dorp onder de watertoren. “Ik hoorde van de buurtcamping en heb mij spontaan aangemeld. Bij de Meerkant ben ik al vrijwilliger voor Syndion. In mijn dagelijkse werk ben ik actief voor Movement on the Ground. Onze missie is om vluchtelingen over de hele wereld waardig te ontvangen. Zo ben ik regelmatig op Lesbos, maar nu even niet.”

De Jemeniet heeft vrij genomen om te helpen. Zo ook Suzanne Krul, die zelfs zoontje Noud aan ‘het werk’ heeft gezet. “Met mijn hamer heb ik geholpen met sjouwen en de haringen van de tenten in de grond te slaan”, lacht het zesjarige blonde ventje. “En ik heb het speelgoed en het zwembadje uitgetest”, vult Mayah (4) haar nieuwe vriendje aan.

“Op Facebook las ik een oproep om te helpen. Het idee sprak mij aan. Petje af voor Anne-Marieke en Mariëlle, maar zij konden het natuurlijk nooit alleen. De temperatuur is misschien iets te hoog, maar regen was minder leuk geweest”, weet Suzanne. “In overleg met jeugdige helpers, hebben we het programma aangepast. Er is gezwommen in het kanaal en nu organiseren Chyenne en Kirsten een natte sponzengevecht. Ook hebben we naar de optocht uit Lexmond gekeken. Vanavond luisteren we naar muziek en morgen sluiten we af met een door veel ondernemers gesponsorde bingo. We hebben meer prijzen, dan deelnemers.”

Ongetwijfeld zijn de buurtjes Harsha en Shamsa ook van de partij. Ooit gevlucht uit Syrië en Somalië zijn ze nog nooit op vakantie geweest. “Dit is harstikke leuk, onze kinderen durven nog niet te slapen. Maar dat gaat volgend jaar zeker gebeuren. We hebben genoten en veel nieuwe vrienden ontmoet.” En daar was het om te doen; de verbinding zoeken tussen de verschillen.

Theo Sprong