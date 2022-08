Alle competities van start bij Met Elkaar Voor Elkaar

20 aug, 08:33

Algemeen 120 keer gelezen

BRANDWIJK • Op maandag 5 september gaan alle competities voor het seizoen 2022-2023 weer van start bij Met Elkaar-Voor Elkaar aan de Kerkweg 10 in Brandwijk.

Er zal op 5 november een jokertoernooi gehouden worden en op 19 november een klaverjastoernooi. Iedereen mag zich hier voor aanmelden, tot een maximum van 28 personen. Er zal worden gespeeld van 10.00 uur in de morgen tot 16.30 uur in de middag en de kosten zijn 10 euro per persoon. Voor een lunch wordt gezorgd. Tevens worden er mensen gevraagd die het bridgeteam op de donderdagmiddag willen komen versterken. Aanmelden voor beide toernooien kan via 06-55545882.