Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

14 aug, 13:27

Eigenaar van je eigen bedrijf? Dan zijn er een aantal verzekeringen die je zeker wilt overwegen. Afhankelijk van je branche, het risico dat je loopt en andere factoren kunnen bepaalde verzekeringen zeker slim zijn om af te sluiten.

Een van deze verzekeringen is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar wat houdt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in? We geven antwoord op je vragen.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een verzekering voor het risico wat je bedrijf loopt op schade aan personen of zaken, aangericht door je bedrijf. Dus als jij, je medewerkers of je producten schade veroorzaken bij anderen, ben jij hiervoor verzekerd. Ongelukjes kunnen gebeuren, maar op deze manier hoef jij de schade niet uit eigen zak te betalen. Dit geeft ook een fijn gevoel voor je klanten. Zij weten namelijk dat zij vergoed zullen worden wanneer er schade wordt veroorzaakt door jouw bedrijf. Je hoopt natuurlijk dat het niet nodig is, maar het gebeurt sneller dan gedacht.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die jouw bedrijf aanricht aan anderen. Dus als jij, je medewerkers of producten en meer schade veroorzaakt bij de klant. Denk aan onderstaande scenario’s:

• Als schilder stoot je per ongeluk een dure vaas om

• Je levert tegels, die van je kar afvallen en op iemands voet belanden

• Je laat iemand zijn telefoon vallen

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verplicht?

Je bent als bedrijf niet verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Toch zijn er een paar situaties waarin je deze verzekering moet afsluiten. Bijvoorbeeld wanneer je branchevereniging dit eist, of wanneer een opdrachtgever of leverancier dit als voorwaarde hanteert om met hen een samenwerking aan te gaan. Begrijpelijk, want op die manier bied jij de klant een extra service wanneer je samenwerkt, en hoef je niet zelf de volledige schade uit eigen portemonnee te betalen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is zeker aan te raden voor elk bedrijf. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Als eenmaal een ongeluk is gebeurd, kun je het niet meer terugdraaien en is het dus te laat. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor vertrouwen en een rustig gevoel voor het geval er toch een ongeluk plaatsvindt. Met het beantwoorden van bovenstaande vragen heb je meer inzicht gekregen over de belangen van het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering. Ga op onderzoek uit en laat je vooral adviseren naar welke aansprakelijkheidsverzekering het best bij jou past.