ingezonden mededeling

Blog van Marco over ‘Reis je Rijk’ van Qbuzz

29 aug, 07:30

Marco (51) is al 21 jaar buschauffeur in de regio Molenlanden. Hij is dan ook een echte gastheer, en zorgt graag goed voor zijn reiziger. “Ik check voor vertrek altijd nog even mijn spiegels of ik nog iemand zie die met mij mee wil. Daar wacht ik dan altijd even op.”

Op de vrachtwagen leerde Marco de kneepjes van het vak. Toen hij de kans kreeg op de bus te rijden, twijfelde hij geen moment. “Het is veel relaxter werk, heb een goede band met collega’s en ook de laagdrempeligheid op kantoor zorgen voor een prettige werksfeer.”

Als we Marco vragen naar zijn favoriet, dan weet hij het wel. “Ik vind het heerlijk op en neer te rijden van Utrecht naar Rotterdam of Gorinchem. Dit zijn fijne comfortabele bussen die van alle gemakken zijn voorzien.” Denk aan luxe stoelen, wifi, stroom, usb-aansluiting en zelfs een tafeltje. “We zorgen altijd voor schone bussen. Dat vind ik zelf fijn, want die bus is toch mijn werkplek, maar het zorgt er ook voor dat reizigers een fijne reisplek hebben.” Deze snelle verbindingen zijn erg populair. De bussen rijden in de spits elke 10 minuten en zijn vaak ook nog eens een stuk sneller dan de auto. “Op de A27 en de A15 mogen wij bij files de vluchtstrook op, en dan rijd je zo toch heel wat auto’s voorbij.”

Marco zorgt graag goed voor de reizigers in zijn bus. “Als ze bijvoorbeeld een overstap moeten halen, of als ik in de verte nog iemand aan zie komen rennen, dan wacht ik wel even zodat ze mee kunnen. Die kleine dingetjes, waarbij je weet dat een reiziger dat op prijs stelt en voor mij vaak een kleine moeite zijn.”

En Marco geniet nog steeds elke dag vanuit zijn rijdende office. “Elk jaargetijden heeft zijn charmes. Ik geniet enorm van de omgeving en het platteland. Ik zit als chauffeur natuurlijk altijd vooraan en zie van alles.” Geen dag is voor hem hetzelfde.

Ontdek ook het gemak en reis nu voor maar € 1,- in de periode van 22 augustus t/m 4 september voor € 1,- met de bus. Het actiekaartje Reis je rijk is geldig in de regio Molenlanden. Meer informatie op qbuzz.nl/dmg/molenlanden.