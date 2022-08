ingezonden mededeling

Blog van Jurrian over ‘Reis je Rijk’ van Qbuzz

22 aug, 07:19

Algemeen 47 keer gelezen

Jurrian (27) was op zijn 19e de jongste chauffeur van Nederland en voelt zich zo achter het stuur echt verbonden met de regio. “Ik kom altijd wel een bekende tegen en zeker op de routes rondom de dorpen en langs de Lek rijdt het heel ontspannen.”

De sfeer in de regio is gemoedelijk. “Reizigers zijn open en altijd wel in voor een babbeltje. Daardoor voelt het altijd heel relaxt om tussen de dorpjes te rijden.” En met evenementen in de buurt heeft Jurrian altijd de beste plaats. “Soms rijdt er ineens een hele stoet oldtimers voorbij, en dan zit ik mooi vooraan. Ik zie echt heel veel onderweg.”

Jurrian is een vriendelijke chauffeur. “Je eigen houding doet veel. Ik zeg zelf dan ook altijd gedag.” Maar soms kun je aan hem ook een verkeerde hebben. “Ik wil helemaal geen baasje zijn, maar als je niet betaalt of net doet alsof, ben ik heel resoluut en mag je mijn bus direct verlaten en wacht je maar op de volgende. Mensen verwachten dat de bus rijdt, daar staat wel tegenover dat ze netjes betalen.”

Op de vraag waarom hij vindt dat mensen eens wat vaker de bus mogen pakken, antwoordt hij direct. “Ik rijd dagelijks de files richting Utrecht en Rotterdam voorbij met mijn bus. Dat moet automobilisten zelf toch ook zien?” In de spits ben je met de bus echt sneller in de stad. “En je kunt bij mij in de bus even je eigen momentje pakken, lekker even lezen, of misschien al werken. Je hoeft zelfs niet op het verkeer te letten, laat dat maar aan mij over.”

Ontdek ook het gemak en reis nu voor maar € 1,- in de periode van 22 augustus t/m 4 september voor € 1,- met de bus. Het actiekaartje Reis je rijk is geldig in de regio Molenlanden. Meer informatie op qbuzz.nl/dmg/molenlanden.